Denize uçan otomobildeki kadın kurtarıldı (2)

ARAÇ, 9 SAAT SONRA SUDAN ÇIKARILDI

İzmir\'in Güzelbahçe ilçesinde, arkadaşıyla bir süre Yeni Liman\'da oturan G.Ş. (34) isimli kadının park halindeyken binip, çalıştırması sonucu hareketlenerek, denize uçan otomobil, 9 saat sonra sudan çıkarıldı. Dalgıç polislerin yer tespit çalışmasının ardından saat 05.30 sıralarında denize uçan araç, saat 14.30 sıralarında vinçle sudan çıkarıldı.

Öte yandan G.Ş.\'nin, yanındaki erkek arkadaşıyla limanda tartıştıktan sonra otomobile bindiği ve aracın kendisine ait olduğu öğrenildi. Denize uçtuğu otomobilden arkadaşının bağırmasıyla gelen balıkçılar tarafından kurtarılan G.Ş.\'nin kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sürdürülüyor.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)

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