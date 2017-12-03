Denize maya çalınarak, engellilerin sorunlarına dikkat çekildi

İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü\'nde bir araya gelen engelliler, yaşadıkları sorunların yıllardır çözüme kavuşturulmamasına tepki gösterdi. İzmirli şarkıcı Hikmet Durmuş, engelliler için farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen eylemde Nasreddin Hoca kılığına girerek, bir kaşık yoğurtla denize maya çaldı.

İzmir\'de faaliyet gösteren engelli derneklerini tek çatı altında toplayan Engelli Dernekleri Birliği üyeleri, Dünya Engelliler Günü\'nde ilginç bir eylem gerçekleştirdi. Tüm illerde eş zamanlı yapılan farkındalık eylemi için Alsancak Cumhuriyet Meydanı\'nda bir araya gelen engelliler, \'ikinci sınıf\' muamelesi gördüklerini, eğitimde, istihdamda, sosyal yaşamda ve ana yasal haklarının verilmesi noktasında yaşadıkları sorunların yıllardır çözümsüz kaldığını söyledi. Ellerinde \'Bizler ötekiler değiliz\', \'Mimari engeller yüzünden ev hapsine hayır\', \'Görün tüm kesimler bizi, duyun sesimizi\' yazılı dövizleri taşıyan engelliler, yalnızca kendileri için değil; toplumun tüm kesimleri adına eşitlik talebinde bulunduklarını dile getirdi. \'Mikrop Hikmet\' lakabıyla tanınan İzmirli şarkıcı Hikmet Durmuş, eylemde Nasreddin Hoca kılığına girdi. Durmuş, \'Ya tutarsa\' diyerek, eline aldığı bir kaşık yoğurt ile denize maya çaldı. Engelliler, eylemin ardından Konak\'taki alıveriş merkezinin önüne kadar yürüdü.

\'EŞİTLİK VE ADALET İSTİYORUZ\'

Engellilerin yıllardır yaşadıkları sorunlara dikkat çekilen basın açıklamasında ise şunlar kaydedildi:

“TÜİK verilerine göre, ülkemiz nüfusunun 12,29\'u engelli. Bu kişilerin birçoğu, evlerinden çıkamıyor. Sokağa çıkabilen bir avuç engelli ise sosyal ve kültürel yaşama aktif katılamıyor. Eşitlik ve adalet istiyoruz; çünkü anayasamızca tanınan temel insan haklarımızdan olan eğitim, sağlık, istihdam başta olmak üzere haklarımızdan eşit yararlanamıyoruz. 1976 yılında çıkan 2022 sayılı yasa, 2013 yılında değiştirilmiş ve on binlerce engelli ve yaşlının maaşı kesilmiştir. 2022 sayılı yasa, değiştirilmeli ve ihtiyaç duyan işsiz her engelli ve yaşlıya gelir bağlanmalıdır. Engelli çocuğuna 7 gün 24 saat, yılın 365 günü bakım hizmeti sunan anneye, koşulsuz şartsız gelir bağlanmalı ve fedakar anneler sigortalanmalıdır. Özel eğitime ihtiyaç duyan engelli çocukların eğitim hakkının önündeki engeller, kaldırılmalı; saat ve yaş sınırlamasına son verilmelidir. Koşulsuz şartsız çarşı, pazar, tiyatro, sinema, okul, hastane ve spor merkezlerine erişimin önündeki engeller kaldırılmalıdır. Engelliler, tekerlekli sandalye, işitme cihazı, protez-ortez gibi sağlık araç gereçlerine yardım ve bağışlara muhtaç kalmadan çözebilmelidir.\"

\'ARTIK BİZLERİ GÖRÜN\'

Engelliler için yasayla tahsis edilen; fakat atama yapılmayan 20 bin kişilik iş kadrosuna atama yapılması gerektiği belirtilen açıklama, şöyle sürdürüldü:

\"Engellilerin rapor oranlarını düşüren ve hak gasplarına sebebiyet veren rapor yönetmeliği, değiştirilmelidir. Engellilerin eşit yaşama katılımını sağlamak için sunulan ÖTV kolaylığındaki kısıtlamalar, kaldırılmalıdır. SMA ve kanser başta olmak üzere hastaların ilaca erişiminin önündeki engeller, kaldırılmalıdır. Para, sağlığa kavuşmanın önünde engel olmamalıdır. Engelli, engelsiz tüm bireyler rapor, tomografi ve bazı muayenelerde aylarca randevu günü beklemektedir. Bu durum, tedaviyi geciktirmekte hatta rahatsızlığın artmasına sebep olmaktadır. Sadece engelli hakları değil; engellenmemiş, eşit ve adil bir Türkiye için birleşerek, tüm kentlerde bugün denize maya çaldık. Çünkü defalarca yetkililerle görüştük ve yıllardır sorunlarımızın çözümü bir yana daha da arttı. Artık bizleri duyun, görün istiyoruz. Sorunları çözülen engelliler, ülkemizi daha da güçlendirecektir. Maya tutarsa anneler, babalar, engelliler, yaşlılar, çocuklar gülecek.\"

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