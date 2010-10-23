-DENİZE DÜŞEN OTOMOBİLDE 1 ÖLÜ İSTANBUL (A.A) - 23.10.2010 - Beşiktaş'ta gece denize düşen otomobilde bulunan ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan iki kişiden biri hastanede hayatını kaybetti. Dolmabahçe Çay Bahçesinde, Halit Ayangil'in park etmeye çalıştığı aracın kontrolden çıkarak denize düşmesi üzerine, olay yerine gelen ekiplerce otomobilden çıkarılarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Şehmus Çatır (60) tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Aynı hastaneye kaldırılan sürücü Halit Ayangil'in yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.