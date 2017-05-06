Denize düşen engelli oğlunu kurtarmayan anneye müebbet hapis

İstanbul'da gözü önünde denize düşen engelli ve sara hastası oğlunu kurtarmayıp, evine dönen anneyi, mahkeme "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. 2014 yılında engelli ve sara hastası 16 yaşındaki oğlunun denize düştüğünü iddia eden ve kurtarmayıp evine giden 53 yaşındaki Zahide Ergin, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Zahide Ergin cezaevinden getirilirken, avukatı da salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan sanık avukatı, "Müvekkilimin kasten öldürdüğüne dair delil yoktur, patolojik bir bulgu yoktur. Müvekkilimin maktulü kasten öldürdüğüne dair delil bulunmamasına göre isnat edilen suçtan beraatına karar verilmesini talep ederiz" dedi.

"Kazaydı, benim suçum yoktur"

Son sözü sorulan sanık Ergin, "Çocuğu ben öldürmedim. Bir anne evladını öldürür mü? Kazaydı, benim suçum yoktur. Suçsuz yere yatıyorum. 19 yaşındaki kızım okula gitmiyor. Bende anneyim, ciğerim yanıyor. Eşim vefat etmişti. 2 kızım 1 oğlum var. Kazaydı, Allah'tan geldi. Suçsuzum beraatımı talep ederim" ifadelerini kullandı.

Cezada iyi hal indirimi uygulandı

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti önce, sanık Zahide Ergin’i, ‘kendini beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan çocuğunu kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın yargılama aşamasındaki tutum ve davranışları ile geçmiş halini de dikkate alan mahkeme, Ergin’in müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Ne olmuştu?

Kartal’da, 18 Eylül 2014 tarihinde balıkçı teknelerinin yanında bulunan bir erkek cesedinin, akli dengesi yerinde olmayan, sara hastası 16 yaşındaki İbrahim Ergin'e ait olduğu tespit edilmişti. Olayı cinayet şüphesi ile araştıran ve güvenlik kameralarını inceleme altına alan polis ekipleri, görüntülerdeki kadının İbrahim Ergin'in annesi Zeliha Ergin olduğunu tespit etmişti. Anne Ergin, oğlunun denize düşmesinin ardından hiçbir yardım istememesi ve olayı polise bildirmemesi üzerine cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınmıştı. Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından anne Zahide Ergin hakkında yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan öz evladını öldürmek' suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet hapis'le cezalandırılması istenmişti.

Zahide Ergin, savcılıktaki sorgusunda, oğlunun balıklara bakarken denize düştüğünü söyleyerek, “Ne yapacağımı bilemedim, şoka girdim. Etrafta kimse olmadığı için yardım istemedim. Biraz ilerideki çay bahçesine gidip beş dakika bekledikten sonra tekrar geri döndüm ama çocuğu göremedim. Daha sonra otobüse binip eve döndüm. Polisten korktuğum için haber vermedim. Evdeki iki çocuğuma da, İbrahim’i yuvaya bıraktığımı söyledim. Benim çocuğum şu anda ölmedi, yaşıyor” ifadelerini kullanmıştı.