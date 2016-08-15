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BBC Türkçe

Denize düşen Çinli kadının 38 saatlik yaşam savaşı

Bir yolcu gemisinden denize düşen Çinli kadın 38 saat sonra balıkçılar tarafından kurtarıldı ve denizde verdiği 38 saatlik yaşam savaşını anlattı.

15 Ağustos 2016 17:05

Bir yolcu gemisinden denize düşen Çinli kadın 38 saat sonra balıkçılar tarafından kurtarıldı ve denizde verdiği 38 saatlik yaşam savaşını anlattı.

Sadece soyadı Fan ile anılan Şangaylı kadın Çin medyasında yer alan haberlere göre, manzarayı seyrederken güverteden fazla eğilip dengesini kaybetti.

Yedi kadlı bir bina yüksekliğinden suya düşen 31 yaşındaki kadının ufak tefek yaralarla olayı atlattığı bildiriliyor.

Fan, Şanghay'dan çıkıp Güney Kore ve Japonya'yı dolaşan Royal Caibbean adlı yolcu gemisindeydi.

Denize düştükten sonra tutunacak hiç bir şey bulamadığını ve kurtarıcısı balıkçı teknesini görene kadar suda öylece sürüklendiğini anlattı.

Fan'ın anne ve babası da aynı gemideydi, fakat kızlarının kaybolduğunu saatlerce farketmediler.

Babası kurtarıldığı haberini aldığında, telefonda sesini duyana kadar kızının sağ kaldığına inanamadığını söylüyor.

1.75 boyundaki kadın kazara suya düştüğü Çarşamba gecesi güvertede manzarayı seyrediyordu.

Düşerken bağırıp yardım istediyse de duyan olmadı.

Tutunacak bir şeyi olmadığı için bir süre sonra yorgun düştüğünü ama yarı uyuklayarak suyun yüzeyinde kalmayı başardığını anlatıyor.

Cuma sabahı gözünü açtığında bir balıkçı gemisi gören Fan'ın gayet sağlıklı olduğu, yalnızca kollarında deniz analarının yol açtığı yanıklar olduğu bildiriliyor.

Çin'in mikro blog sitesi Sina Weibo'da olay büyük ilgi gördü ve bir çok kişi kadının hiç bir şey yeyip içmeden 38 saat açık denizde hayatta kalabilmesini mucize diye niteledi.

Bir yorumcu ise Fan'ın olimpiyatlara katılması gerektiğini söylüyor.

Yerel medyada yer alan yorumlarda Fan'ın, hayatta kalabilmesini güçlü olmasına borçlu olduğu kaydediliyor. Fan, üniversitede spor bölümünde okumuş ve 5 yaşından beri de yüzüyormuş.

Fan'ın hayatta kalabilmesini "irade gücü" ile açıklayanlar da var. Ama bu, soğuk suya bu kadar süre nasıl dayanabildiğini açıklamıyor.

Bu yılın başlarında 33 yaşındaki bir Amerikalı kadın Teksas'dan Meksika'ya giden bir yolcu gemisinden düşmüştü.

Arkadaşları kadının yokluğunu 10 saat sonra farketti ve kadının bedeni bulunamadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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