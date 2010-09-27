-DENİZE DÜŞEN ARAÇTAKİLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ YALOVA (A.A) - 27.09.2010 - Yenikapı–Yalova seferini yapan feribottan denize düşen araçta bulunan üç kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Denize düşen otomobilden gemi ve iskele personelinin yardımıyla kurtarılan Tayfun Çoban (29), Kaan İbili (29) ve Zehra Melika Yazgan'ın (31) Yalova Devlet Hastanesindeki tedavileri sürüyor. Bu arada, olay sırasında başka bir aracın daha düşmek üzereyken çekici yardımıyla kurtarıldığı öğrenildi. 34 BL 4777 plakalı otomobilin halatı kopan feribotun iskeleden uzaklaştığı esnada askıda kaldığı kaydedildi.