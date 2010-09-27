T24 LogoT24 Logo
Gündem

DENİZE DÜŞEN ARAÇTAKİLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ YALOVA (A.A)

27 Eylül 2010 15:22

-DENİZE DÜŞEN ARAÇTAKİLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ YALOVA (A.A) - 27.09.2010 - Yenikapı–Yalova seferini yapan feribottan denize düşen araçta bulunan üç kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Denize düşen otomobilden gemi ve iskele personelinin yardımıyla kurtarılan Tayfun Çoban (29), Kaan İbili (29) ve Zehra Melika Yazgan'ın (31) Yalova Devlet Hastanesindeki tedavileri sürüyor. Bu arada, olay sırasında başka bir aracın daha düşmek üzereyken çekici yardımıyla kurtarıldığı öğrenildi. 34 BL 4777 plakalı otomobilin halatı kopan feribotun iskeleden uzaklaştığı esnada askıda kaldığı kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24