-Denize atlayan çiftten birinin cesedi bulundu ANTALYA (A.A) - 09.01.2012 - Antalya'da Konyaaltı sahilinde denize atlayarak kaybolan çiftten Sabit Dumlupınar'ın cesedi, Kemer ilçesindeki Ayışığı Plajı'nda kıyıya vurmuş halde bulundu. Edinilen bilgiye göre, Ayışığı Plajı'nda bir erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerinde yapılan incelemede, cesedin, 7 Ocak'ta eşiyle birlikte denize girerek kaybolan Sabit Dumlupınar'a ait olduğu belirlendi. Dumlupınar'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Dumlupınar'ın cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Sabit Dumlupınar'ın eşi Deniz Dumlupınar için arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Deniz Dumlupınar'ın yeğeni Berkay Demiralp, gazetecilere yaptığı açıklamada, teyzesi ile eniştesinin Ankara'dan gelen misafirleriyle gittikleri eğlence sonrası denize girmek için kıyıya gittiklerini söyledi. Eniştesi ve teyzesinin dalgalara kapıldığını anlatan Demiral, şöyle konuştu: ''Ortada tamamen bilgi kirliliği var. Teyzemler eğlence merkezinden çıkınca bir cesaretle denize girmeye karar veriyorlar. Konyaaltı'ndaki plaja gidiyorlar. Eniştem üzerindekileri çıkarıyor, ancak güvenlik güçleri denize giremeyeceklerini belirtiyor. Bunun üzerine teyzem, kıyıya kadar yaklaşıyor, eniştem de yanına gidip sarılıyor. Dalgalar ikisini birden alıyor. Güvenlik güçleri kurtarmaya çalışıyorlar. Güvenlik güçlerinden arkadaş, boğulma tehlikesi geçirdiği için kurtarma işlemi tamamlanamıyor.'' Eniştesi ile teyzesinin arasında herhangi bir tartışma olmadığını savunan Demiralp, çiftin kendileriyle aynı ismi taşıyan 13 aylık bebekleri olduğunu kaydetti. Çiftin ölümüne ilişkin yapılan haberlere tepki gösteren Demiralp, ''Bu bebekler 10-15 yıl sonra internete girip kendi isimlerini yazdıklarında karşılarına anneleri ve babalarının bir dansöze takılan 100 lira yüzünden öldüğünü sanacak. Bu haber bizim aldığımız bilgilere göre tamamen yalan ve yanlıştır'' dedi. Konyaaltı sahilindeki bir işletmeye gelen Sabit ve Deniz Dumlupınar çifti, 7 No'lu plaja gelmiş, fırtına nedeniyle yüksek dalgaların oluştuğu denize giren Dumlupınar çifti kaybolmuştu.