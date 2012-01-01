Denizden kıyıya köpük yağdı!

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İçeriği henüz tam olarak saptanamayan köpük, fırtınanın etkisiyle sahildeki kayalıkları aşarak, karayoluna doldu. Denize bırakılan atıkların etkisiyle köpük tabakasının oluştuğu öne sürülürken, çevre uzmanları bunun deterjan köpüğü olmadığını açıkladı. Köpüğün yanı sıra ağır bir koku bulunan bölgede uzmanlar araştırmalarını sürdürürken, ilginç olayın nedeni araştırılıyor.