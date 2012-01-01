T24 - İngiltere’nin Blackpool- Lancashire kenti yakınlarındaki Cleveleys kasabasında denizden kıyıya köpük yağdı. Yoldaki sürücüler kara benzeyen köpüklerin arasında yollarına güçlükle devam edebildi.
İçeriği henüz tam olarak saptanamayan köpük, fırtınanın etkisiyle sahildeki kayalıkları aşarak, karayoluna doldu. Denize bırakılan atıkların etkisiyle köpük tabakasının oluştuğu öne sürülürken, çevre uzmanları bunun deterjan köpüğü olmadığını açıkladı. Köpüğün yanı sıra ağır bir koku bulunan bölgede uzmanlar araştırmalarını sürdürürken, ilginç olayın nedeni araştırılıyor.