-DENİZDEN KADIN CESEDİ ÇIKARTILDI İSTANBUL (A.A) - 01.09.2010 - Fatih'te denizden bir kadın cesedi çıkartıldı. Sahil Kennedy Caddesi Ahırkapı açıklarında bir kadın cesedi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polislerce 25-30 yaşlarında bir kadına ait olduğu belirlenen ceset, kıyıya alındı. Üzerinden kimliğini belirlemeye yarayacak herhangi bir belge çıkmayan kadının, sabah saat 07.00 sularında sahilde telefonla konuşurken görüldüğü kaydedildi. Üzerinde takı bulunmadığı belirlenen kadının cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.