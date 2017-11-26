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Denizden çıkarılan cesede aldırış etmeden balık tutmaya devam ettiler

    Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA) Haliç'te denizden erkek cesedi çıktı

26 Kasım 2017 16:08

 

 

Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA) Haliç\'te denizden erkek cesedi çıktı. Haliç Metro Köprü altında deniz yüzeyinde hareketsiz bir kişiyi gören çevredekiler, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Belirtilen noktaya gelen ekipler bota aldığı kişinin ölmüş olduğunu belirledi. Karaya çıkartılan ceset üzerinden kimlik çıkmadı. Cesedin üzeri örtüldü, bölgeye olay yeri inceleme beklenmeye başladı. Bu sırada olta balıkçılarının, birkaç metre ötelerinde duran cesede aldırış etmeden balık tutmaya devam ettiği görüldü. Kişinin ölüm sebebinin belirlenmesi için ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

(FOTOĞRAF)

 

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