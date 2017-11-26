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DENİZDEN ÇIKARILAN CESEDE ALDIRIŞ ETMEDEN BALIK TUTMAYA DEVAM ETTİLER

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA Haliç'te denizden erkek cesedi çıktı

26 Kasım 2017 15:59

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA
Haliç\'te denizden erkek cesedi çıktı. Ceset incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. 
Haliç Metro Köprü altında deniz yüzeyinde hareketsiz bir kişiyi gören çevredekiler, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Belirtilen noktaya gelen ekipler bota aldığı kişinin ölmüş olduğunu belirledi. Karaya çıkartılan ceset üzerinden kimlik çıkmadı. Cesedin üzeri örtüldü, bölgeye olay yeri inceleme beklenmeye başladı. Bu sırada olta balıkçılarının, birkaç metre ötelerinde duran cesede aldırış etmeden balık tutmaya devam ettiği görüldü. Kişinin ölüm sebebinin belirlenmesi için ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Görüntü Dökümü:
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-Denizden çıkarılan üstü örtülü ceset
-Balık tutmaya devam eden olta balıkçıları
-Polis ve sağlık güvenlik ekipleri
-Genel ve detaylar

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