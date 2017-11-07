Denizdeki kurtarma operasyonu faciayla sonuçlandı; 5 mülteci hayatını kaybetti

Akdeniz'de Libya açıklarında bir Alman sivil toplum kuruluşu ile Libya Sahil Güvenlik ekiplerinin aynı anda yaptığı kurtarma operasyonunda yaşanan karışıklık nedeniyle 5 mülteci denizde hayatını kaybetti.

İtalyan basınının, Sea Watch adlı Alman sivil toplum kuruluşuna dayandırdığı haberine göre, Libya'nın 30 deniz mili açığında yaşanan olayda, 5 mülteci denize düşerek can verdi.

Manevra yaparken denize düştüler

Sea Watch'in zor koşullarda bulunan bir mülteci botuna yönelik kurtarma operasyonu düzenlediği sırada Libya Sahil Güvenlik ekiplerine bağlı bir geminin bölgedeki manevraları nedeniyle bazı mültecilerin denize düştüğü bildirildi. Olay sırasında denize düşen ve kurtarılamayan biri çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi.

Olayı sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından duyuran Sea Watch'in açıklamasında, mültecilerin ölümünden Libya Sahil Güvenlik ekipleri suçlanarak, Libyalıların uluslararası hukuka aykırı hareket ettiği öne sürüldü.

Libya donanmasından yapılan açıklamada ise Sea Watch'in müdahalesinin kaosa ve mülteciler arasında karışıklığa yol açtığı iddia edildi. Açıklamada, operasyonun aslında Libyalı güçler tarafından yürütüldüğü ancak bazı mültecilerin bölgeye gelen Alman Sea Watch gemisini görünce denize atladığı iddiasında bulunuldu.