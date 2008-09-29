Denizdeki korsana karşı çok uluslu operasyon

33 adet tank ve çok miktarda askeri mühimmat taşırken Somali açıklarında korsanlar tarafından ele geçirilen Ukrayna gemisini kurtarmak için çok uluslu bir operasyon başlatıldı. Rus fırkateyninden sonra ABD donanmasına bağlı USS Howard muhribi de Somali kıyılarına gitti ve AB’ye ait iki savaş gemisiyle birlikte korsanları kuşattı. Rus bir denizci, yüksek tansiyondan öldü.



Kenya’nın Mombasa limanına tank ve mühimmat taşırken, önceki gün Somali açıklarında kaçırılan "MV Faina" adlı Ukrayna bandıralı şilebi kurtarmak üzere birkaç ülkenin donanması birden harekete geçti.



Korsanlar, 33 adet T-72 tipi tankın yanısıra, çok miktarda patlayıcı, bomba atar düzenek ve cephane taşıyan şilebe karşılık 35 milyon dolar fidye talep ediyor. Silah satışı anlaşmasının tarafları olan Ukrayna ve Kenya hükümetleri, fidye ödemeye yanaşmıyor.



17 Ukrayna, üç Rusya ve bir Litvanya vatandaşı olmak üzere 21 kişilik mürettebata sahip geminin kurtarılması için dün operasyon başlatıldı. Cuma günü Hint Okyanusu sularında korsan avına başlayan Rus fırkateyni Nüstraşimi’nin (Korkusuz) ardından, ABD donanmasına bağlı USS Howard muhribi de bölgeye ulaştı. İsmi açıklanmayan AB ülkelerine ait iki savaş gemisi de, operasyonda USS Howard’a katıldı. İngiltere, Fransa ve Almanya, bu gemilerin kendilerine ait olmadığını açıkladılar.



Korsanların ele geçirdiği şilep, Somali’nin Puntland bölgesi açıklarında demir attı. Özerk bölgenin üst düzey yetkililerinden Bile Mohamoud Qabowsade, "Korsanların peşindeki üç savaş gemisinden ikisi, kaçırılan şilebe çok yakın" dedi. Kuşatmayı kıyıdan izleyen Somalililere göre, korsanların yükleriyle kaçma ihtimali yok.



Asker-korsan pazarlığı



Hobyo limanı ile Harardhere kasabası arasındaki Hinbargo köyü açıklarında başlayan kuşatmada, korsanlardan savaş gemilerine gelip masaya oturmaları istendi. Amerikalı ve Avrupalı deniz subayları, yaklaştıkları gemideki korsanlara hoparlörden seslendiler ve geminin yükünü asla denize boşaltmamaları uyarısı yaptılar. Fidye ödenmezse önce silah ve mühimmatı, ardından milyonlarca dolarlık tankları denize atacaklarını açıklayan korsanlar, fidye taleplerini 20 milyon dolara kadar indirdi.



Bu arada kaçırılan geminin kaptanı Viktor Nikolskiy, gemideki Rus bir denizcinin yüksek tansiyon yüzünden öldüğünü açıkladı. Ukraynalı kaptan, AP ajansını aramak için bir korsanın kendisine verdiği uydu telefonunu kullandı. Nikolskiy, mürettebatın diğer üyelerinin iyi durumda olduğunu ve Amerikan muhribinin bir mil mesafede beklediğini söyledi.



Tehlikeli sular



17 yıldır bölgede sözünü geçirebilen bir hükümete sahip olmayan Somali’nin Hint Okyanusu’na kıyısı var. Merkezi otorite boşluğu yüzünden Somali açıkları dünyanın en tehlikeli karasuları olarak biliniyor. Hint Okyanusu ve Aden Körfezi’nde ocak ayından beri en az 55 gemi saldırıya uğradı. ABD savaş gemilerinin sürekli devriye gezmesine karşın, geçen yıl 25’ten fazla gemi korsanlarca ele geçirildi.

