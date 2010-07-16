Denizdeki korkunç ve esrarengiz canlılar

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OKYANUSUN DİPLERİNDE YAŞAYAN ESRARENGİZ CANLILARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ





Avustralya’nın doğa harikası köşelerinden Büyük Bariyer Resifi’nde araştırma yapan bilim insanları, birbirinden ilginç deniz canlılarını görüntülemeyi başardı. Queensland Üniversitesi akademisyenleri, kullandıkları en son teknoloji ürünü kameralarla denizin 1,500 metre derinliğinde yaşayan birbirinden farklı deniz canlılarını görüntüledi.

Deniz biyologu Justin Marshall’ın başını çektiği ekip tarih öncesi altı solungaçlı köpekbalıklarından, dev yılan balıkları ve kabukluları görüntülemeyi başardı. Ayrıca, Büyük Bariyer Resifi’ne 350 kilometre mesafede bulunan Osprey Resifi bölgesinde bugüne dek rastlanmamış deniz canlılarına rastlandı.

Marshall, Osprey Resifi’nin Mercan Denizi Koruma Alanı’na dahil olduğunu ve ekosistemin incelenmesi adına çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Marshall, ellerindeki kameralar ile güneş ışınlarının ulaşmadığı 2,000 metrelik derinliklere ulaşmaya çalıştıklarını ve inceledikleri bölgede Avustralya’nın en büyük yaşam alanını oluşturduğunu belirtti.

Araştırmacıları en çok heyecanlandıran şey ise, araştırdıkları bölgede ne gibi canlılarla karşılaşacaklarını bilmemeleriydi. Bilim insanları, ışığa duyarlı uzaktan kumandalı kameralarını denizin tabanına yerleştirdi ve 10 gün boyunca çekim yaptı.



HÜCRELERİN EVRİMİ İNCELENECEK



Yürütülen “Derin Avustralya Projesi” aynı zamanda milyonlarca yıldan beri kabuğunda yaşayan Nautilus adı verilen mürekkep balığı benzeri canlıyı araştırıyor. Canlının sinir sistemini inceleyen bilim insanları, canlılardaki sinir hücrelerinin en evrimini görebildiklerini, bu sayede birçok hastalığı ve beynin sırlarını anlayabileceklerini belirtiyor.



Okyanusların karanlık sularında yaşayan canlılar dünyada maruz kaldığımız basıncın 140 kat fazlasının söz konusu olduğu bir ortamda yaşıyor. Marshall, yiyeceğin az olduğu

bu ortamda canlıların yavaş hareket ederek hem avlanırken, hem de enerji harcarken dikkatli hareket ettiklerini belirtti.

Denizin hiç güneş ışınının ulaşmadığı 800 metreden derin noktalarında yaşayan canlılar, yaşadıkları ortama uyum sağlamak için mükemmel bir evrim geçirmiş. Bazıları senede bir veya iki defa beslenirken, diğerleri ışık olmayan bu bölgede kendi ışıklarını üretecek evrimi tamamlamış.



Marshall, yeni canlılar üzerinde elde edilen bilgilerin yıllar süren çalışmalarla değerlendirileceğini belirtirken, 2,000 metreden daha derin noktaların keşfi için Güney Afrika’da bir keşif planladıklarını söyledi.

