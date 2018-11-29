T24 LogoT24 Logo
Gündem

Denizdeki hortumun ardından gelen sağnak yağmur ve dolu Bodrum'u vurdu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, denizde oluşan ve 15 dakika süren hortumun ardından başlayan ve zaman zaman yerini doluya bırakan sağanak yağmur, su baskınlarına neden oldu

29 Kasım 2018 18:25

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, denizde oluşan ve 15 dakika süren hortumun ardından başlayan ve zaman zaman yerini doluya bırakan sağanak yağmur, su baskınlarına neden oldu. Özelikle dere kenarındaki mahallerde bulunan ev ve işyerleri sel suları ile dolarken, Belediye ekipleri, su tahliye çalışmalarına başladı.Bodrum ile Yunanistan\'ın İstanköy Adası arasında saat 14.00 sıralarında denizde hortum oluştu. Denizde Bodrum\'a doğru ilereyen hortum, yaklaşık 10 dakika sürdü. Ardından gök gürültülü sağnak yağmur başladı. Yağmur, zaman zaman yerini doluya bıraktı. Yağış nedeniyle, Bodrum ilçe merkezindeki Dere Sokak, Gümbet Kavşağı, Bodrum Çevreyolu, Bitez, Ortakent  ve Konacık Mahallesi\'ndeki dere yatağına yakın kesimlerde su baskınları yaşandı. Bodrum Belediyesi ekipleri, baskın yaşanan yerlerde su tahliye çalışmalarına başladı.

Görüntü Dökümü

----------------------

- SEL GÖRÜNTÜLERİ 

Mehmet Can MERAL / BODRUM (Muğla), (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MUĞLA BodrumBelediyeBodrumYunanistanAdasıDenizde BodrumArdındanYağmurYağışDere Sokak Gümbet Kavşağı BodrumBitez OrtakentKonacık MahallesiBodrum BelediyesiGörüntü Dökümü SEL GÖRÜNTÜLERİ  Mehmet Can MERAL
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24