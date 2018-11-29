Denizdeki hortumun ardından gelen sağnak yağmur ve dolu Bodrum'u vurdu

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, denizde oluşan ve 15 dakika süren hortumun ardından başlayan ve zaman zaman yerini doluya bırakan sağanak yağmur, su baskınlarına neden oldu. Özelikle dere kenarındaki mahallerde bulunan ev ve işyerleri sel suları ile dolarken, Belediye ekipleri, su tahliye çalışmalarına başladı.Bodrum ile Yunanistan\'ın İstanköy Adası arasında saat 14.00 sıralarında denizde hortum oluştu. Denizde Bodrum\'a doğru ilereyen hortum, yaklaşık 10 dakika sürdü. Ardından gök gürültülü sağnak yağmur başladı. Yağmur, zaman zaman yerini doluya bıraktı. Yağış nedeniyle, Bodrum ilçe merkezindeki Dere Sokak, Gümbet Kavşağı, Bodrum Çevreyolu, Bitez, Ortakent ve Konacık Mahallesi\'ndeki dere yatağına yakın kesimlerde su baskınları yaşandı. Bodrum Belediyesi ekipleri, baskın yaşanan yerlerde su tahliye çalışmalarına başladı.

Görüntü Dökümü

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- SEL GÖRÜNTÜLERİ

Mehmet Can MERAL / BODRUM (Muğla), (DHA)