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Plajda güneşlenenlere araba çarptı; 1 ölü, 3 yaralı

Plajda güneşlenirken, otomobilin çarpmasıyla yaralanan bir kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi

22 Temmuz 2016 14:14

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar’daki bir plajda 84 yaşındaki Necati Kespic’in kullandığı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak plajda güneşlenen ve denize girenlere çarptı. Kazada, plajda güneşlenen 31 yaşındaki Melek Aksu hayatını kaybederken, yine plajda güneşlenen 64 yaşındaki Yeter Gündoğan ile plaja giren araçta bulunan ve araç sürücüsünün eşi olan 80 yaşındaki Denizer Kespic ağır yaralandı.

Habertürk'te yer alan habere göre, hayati tehlikesi bulunan Yeter Gündoğan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Denizer Kespic ise Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada hafif şekilde yaralanan bir kişi ise ayakta tedavi edildi.

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