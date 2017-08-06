T24 LogoT24 Logo
Gündem

Denizde YAŞ krizi; Oramiral Kösele emeklilik dilekçesini kuryeyle göndermiş!

Kösele, dilekçesinin Milli Savunma Bakanlığı’na iletilerek işleme konulmasını bekliyor

06 Ağustos 2017 12:12

Yüksek Askeri Şûra’nın (YAŞ) 2 Ağustos Çarşamba günkü toplantısında, atama bekleyen Oramiral Veysel Kösele,  Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na koramiral rütbesindeki Adnan Özbal'ın atanmasının ardından emeklilik dilekçesini bakanlığa bağlı özel kurye ile gönderdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre YAŞ'ta kuvvet komutanları değiştirilmiş ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na koramiral rütbesindeki Adnan Özbal atanmıştı. Bu atama Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na getirileceği konuluşan Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele’yle ilgili bir belirsizliğe neden olmuştu. Kösele ise yakın çevresine “TSK’ya sorun çıkarmam” diyerek emekliliğini isteyeceğinin sinyalini vermişti. Kösele, emeklilik dilekçesini komutanlığına bağlı özel kurye ile gönderdi. Deniz Kuvvetleri’ne ulaşan emeklilik dilekçesinin en geç yarın Milli Savunma Bakanlığı’na (MSB) iletilerek işleme konulması bekleniyor. Kösele, 30 Ağustos’a kadar izinli sayılacak ve 1 Eylül’den itibaren de emekliye ayrılmış olacak.

Kösele gibi Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Hasan Şükrü Korlu da aynı yöntemle emeklilik dilekçesini gönderdi. Koramiral Korlu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na atanan Koramiral Adnan Özbal’dan daha fazla kıdeme sahipti. Korlu’nun teamüllerin dikkate alınmamasına tepki olarak emekliliğini istediği ileri sürüldü. Bu durumda Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı veya Donanma Komutanlığı için öne çıkacağı iddia ediliyor. Söz konusu istifaların işleme konulmasından sonra TSK’da önümüzdeki haftadan itibaren yeni görev atamalarının yapılması bekleniyor.

ETİKETLER

Veysel KöseleYAŞemeklilikdilekçekuryehaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24