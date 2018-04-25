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Denizde sürüklenen kaçakları sahil güvenlik kurtardı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Foça ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan, ancak motor arızası yüzünden içinde bulundukları lastik bot Ege Denizi'nde sürüklenen 59 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı

25 Nisan 2018 14:34

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Foça ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan, ancak motor arızası yüzünden içinde bulundukları lastik bot Ege Denizi\'nde sürüklenen 59 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Foça\'nın Aslanburnu açıklarında bir grup kaçağın içinde bulunduğu lastik botun, motor arızası yüzünden sürüklendiğini öğrenen sahil güvenlik ekipleri, saat 01.00\'de bölgeye hareket etti. Sahil güvenlik helikopteri, lastik botun yerini havadan tespit etti. Sahil güvenlik botundaki görevliler de kaçak geçiş yapmaya kalkışan grubun yanına gitti. Lastik bottaki 56\'sı Suriye, 3\'ü İran uyruklu olmak üzere toplam 59 kişi kurtarıldı. Kimlik tespitleri yapılan kaçaklar, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi\'ne teslim edildi.

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