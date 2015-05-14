Denizde mahsur kalan Myanmarlı Müslümanlar 4 gündür aç ve susuz

Myanmar'ın Arakan (Rohingya) bölgesinden kaçan ve gemileri Tayland açıklarında bekletilen 350 Müslüman'ın, mürettebatın gemiyi terk etmesinin ardından 4 gündür aç ve susuz olduğu ortaya çıktı.

BBC'nin haberine göre, telefonla ulaşılan göçmenler, mürettebatın terk ettiği ve motorun çalışmadığı teknede 4 gündür aç ve susuz olduklarını söyledi. Aralarında 50 kadın ve 84 de çocuk olan göçmenler, mürettebatın terkedip gittiği günden beri çok sayıda yolcunun hastalandığını da belirtti.

BBC'ye konuşan Arakan Projesi adlı gönüllü kuruluştan Chris Lewa, geminin yerinin hala tam olarak bilinmediğini söyledi. Göçmenlerle konuşan Lewa, "Teknenin motor sesini, insanların çığlıklar atıp yardım istediğini, dikkat çekmeye çalıştıklarını duydum. Sonra sesler kesildi ve tam bir sessizlik hakim oldu. Sadece arada çocuk ağlamaları duyabiliyordum" dedi.

Karayı görebiliyorlar ama erişemiyorlar

Lewa, göçmenlerin karayı görebildiklerini ama motorlar çalışmadığı için erişemediklerini anlatıyor. "Bir pusulaları da var. Ama hiç biri nasıl kullanılacağını bilmiyor" diye ekliyor. Temas kurulan göçmen, dün gemilerinin yanından başka bir gemi geçtiğini ancak durmadığını söyledi.

Göçmenler iki aydır denizde olduklarını fakat durumlarının asıl mürettebatın gemiyi terketmesinden sonra iyice kötüleştiğini söylüyor. Salı günü Malezya'nın Langkawi Adası açıklarında olduklarını düşünüyorlardı. Ancak onların hayatlarından endişe edenler var.

Chris Lewa, "Bir adam, ölenler olduğunu söyledi ama diğerleri farklı konuştu. Durum net değil" diyor.

Toplam 8 bin civarında göçmenin denizde mahsur olduğu sanılıyor

Endonezya ve Malezya, göçmenlerle dolu tekneleri topraklarına almayı reddederek geri çeviriyor. Tayland da yollarda terkedilen onlarca göçmenin cesetlerinin bulunması ardından insan kaçakçılığı şebekelerine karşı savaş açtı.

Uluslararası Göç Örgütü IOM'un tahminine göre Myanmar ve Bangladeş'den toplam 8 bin civarında göçmenin denizde mahsur olduğu sanılıyor.

İnsan kaçakçıları kıyılara yanaşmıyor, normal yollarını izlemek yerine tekneleri terkediyorlar çünkü Tayland hükümetinin insan kaçakçılığına karşı başlattığı kampanya nedeniyle ağır cezalara çarptırılmaktan korkuyorlar.