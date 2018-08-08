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Denizde kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - SİNOP'ta düzenlenen arama-kurtarma tatbikatında, senaryo gereği kıyıdan 7 mil açığa düşen uçaktaki 4 mürettebat kurtarıldı

08 Ağustos 2018 22:42

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - SİNOP\'ta düzenlenen arama-kurtarma tatbikatında, senaryo gereği kıyıdan 7 mil açığa düşen uçaktaki 4 mürettebat kurtarıldı.
Sinop Valiliği öncülüğünde, Akliman sahilinde yapılan tatbikata, itfaiye, sahil güvenlik, deniz polis ekipleri, 112 sağlık ekibi, İl Afet ve Sinop İtfaiyesi ekibi, Devlet Hava Meydanları İşletmeleri Genel Müdürlüğü (DHMİ) ekipleri katıldı. Tatbikatta, senaryo gereği kıyıdan yaklaşık 7 mil açığa düşen uçaktaki 4 mürettebat, sahil güvenlik ve deniz polisi ekiplerince botlarla kurtarılarak, kıyıya getirildi. AFAD\'a ait araca nakledilen 4 mürettebat DHMİ tarafından kaza alanında oluşturulan Acil Durum Operasyon Merkezi\'nde bekletilen 112 Acil Servis ekiplerine ulaştırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra Sinop Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.Tatbikata yaklaşık 50 personel katıldı. Tatbikat sırasında aslını aratmayan görüntüler ortaya çıktı.

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