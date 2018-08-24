Denizde kayıp olarak aranırken kıyıya çıktı

Aytekin KALENDER- Adem AKATİN/ARDEŞEN (Rize), (DHA)- RİZE\'nin Ardeşen ilçesinde denizde uzun mesafe yüzme denemesi yapan Muaffak Alptekin\'i (47) takip eden oğlu Ali Fuat Alptekin (15), babasını gözden kaybedince paniğe kapılarak çığlık attı. Vatandaşların ihbarı üzerine polis arama çalışması başlatırken, umutların tükenmeye başladığı sırada Alptekin, 4 kilometre uzaklıkta kıyıya çıktı, herkes rahat bir nefes aldı.

Ardeşen ilçesinde oturan mekanik ustası Muaffak Alptekin, İstanbul\'da Büyükada\'dan Maltepe\'ye yüzme denemesi için Karadeniz\'de uzun mesafeli yüzme antrenmanlarına başladı. Ardeşen Limanı\'ndan denize giren Alptekin\'i kıyıdan yürüyen oğlu Ali Fuat Alptekin takip etmeye başladı. Alptekin, bir süre kıyıdan izlediği babasını göremedi. Paniğe kapılan ve çığlık atan Alptekin\'in yanına gelen vatandaşlar, polise bildirdi. Gelen polis ekipleri ve Alptekin\'in yakınları, kıyıdan arama çalışması başlattı.

2 SAAT SONRA KIYIYA ÇIKTI

Arama çalışmalarında umutların tükenmeye başladığı sırada yaklaşık 2 saat sonra Muaffak Alptekin, 4 kilometre ileride, kıyıya çıktığı IIşıklı mevkiinde polis ekipleri tarafından bulundu. Haberi alan Alptekin\'in oğlu Ali Fuat ile yakınları sevinç yaşadı. Kıyıya giden Ali Fuat, babasını karşısında görünce gözleri doldu. Babasının saçını okşayarak teselli ettiği Ali Fuat Alptekin, \"Babama bir şey oldu diye çok korktum\" dedi.

İstanbul\'da yapacağı uzun mesafe yüzme denemesi için antrenman yaptığını anlatan Muaffak Alptekin de \"Ben 150 metre açıktan yüzüyordum. Oğlumda beni kıyıdan takip ediyordu. Bir ara beni gözden kaybetti. Polisi alarma geçirmiş. Polis ekiplerine teşekkür ediyorum. Bir yanlışlık oldu\" diye konuştu.



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