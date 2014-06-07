Denizde kaybolan milli sporcudan acı haber geldi

Alanya'da denizde kaybolan Ankarasporlu milli futbolcu Sedat Yüce'nin cesedi 3 gün sonra bulundu.

Doğan Haber Ajansı’ndan Görkem Çancı’nın haberine göre, Keçiörengücü'nde kiralık olarak forma giyen Ankaraspor futbolcusu Sedat Yüce, 1 Haziran'da takım arkadaşları Arda Çetintaş, Berkay Özçelik ve Samet Polat'la sezonun yorgunluğunu atmak için Alanya'ya gitti.

Konaklı Mahallesi'ndeki otele yerleşen 4 futbolcu, geçen perşembe günü saat 12.00 sıralarında yüzmek için otelin plajına gitti. Dalgaya rağmen yüzen 4 arkadaştan Sedat Yüce akıntıya kapılarak gözden kaybolurken, arkadaşları güçlükle kıyıya çıkabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Alanya Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, akşam saatlerinde denizde bir süre arama yaptı. Ancak hava muhalefeti ve havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara verildi.

Bu sabah erken saatlerde yeniden başlayan arama çalışmaları kapsamında dalış yapan Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, Yüce'nin cesedini, denize girdiği yerin yaklaşık 50 metre batısında, başka bir otelin iskelesinin altında buldu.

Ceset, otopsi yapılmak üzere Alanya Belediye Mezarlığı Morgu'na kaldırıldı.