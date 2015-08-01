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Denizde kaybolan ağabeyine 'kumbaramı seninle paylaşacağım, ne olursun çık gel' diye ağladı

Samsun’da serinlemek için denize giren 25 yaşındaki Yusuf Ozan Genç akıntıya kapılarak kayboldu

01 Ağustos 2015 21:16

Samsun’da serinlemek için denize giren 25 yaşındaki Yusuf Ozan Genç, akıntıya kapılarak kayboldu. 16 yaşındaki kardeşi Kardelen Genç, gözleri önünde kaybolan ağabeyi için "Ne olursun çık gel. Kumbaramı seninle paylaşacağım. Birazdan ağabeyim çıkıp gelecek ve ’şaka yaptım’ diyecek" diye ağladı.

Hasan Çelikbaş’ın DHA’da yer alan haberine göre, olay bugün Atakum İlçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Yusuf Ozan Genç ailesi ve yakınlarıyla birlikte deniz kenarına geldi. Kız kardeşi Kardelen Genç ve diğer aile bireyleri ile denize giren Genç, bir süre sonra akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Çevredekiler dalgalı denizde yardım etmek istedi. Ancak başarılı olamayınca Yusuf Ozan Genç gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı dalgıçlar ile sahil güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri denizde kaybolan Yusuf Ozan Genç’i botla ve deniz dibine dalarak yaklaşık 4 saat süresince arama çalışmalarını sürdürdü ancak sonuç alınamadı. Yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bu sırada kıyıda bekleyen Yusuf Ozan Genç’in kız kardeşi Kardelen Genç gözyaşları arasında, "Ağabeyim ne olursun çık gel. Kumbaramı seninle paylaşacağım. Birazdan ağabeyim çıkıp gelecek ve ’şaka yaptım’ diyecek" diye ağıt yaktı. Yusuf Ozan Genç’i arama çalışmalara hava kararana kadar devam edeceği, bulunamaması halinde arama çalışmalarına yarın devam edileceği belirtildi.

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