-DENİZDE KAYBOLAN 2 GENÇTEN BİRİ YARALI BULUNDU KOCAELİ (A.A) - 06.08.2010 - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde akşam saatlerinde kanoyla açıldıkları denizde fırtına çıkması üzerine karaya dönemeyen 2 gençten biri, yaralı olarak kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre, Tabakhane Mahallesi'ndeki Belediye Plajı'nda kanoyla denize açılan gençlerden Ertuğrul Eçin, denizde yaralı olarak bulundu. Sahil güvenlik ve deniz polisi ekiplerince tekneye alınan Eçin'in, hafif yaralı olduğu için arkadaşını arama çalışmalarına katılacağı öğrenildi. Karamürsel Kaymakamı Celil Ateşoğlu, akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte kanoyla denize açılan gençlerin geri dönmemesi üzerine, arama çalışması başlattıklarını söyledi. Gençlerin denizde olduğu sırada fırtına çıktığını ifade eden Ateşoğlu, Yalova Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Sivil Savunma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, kaybolan gençlerden Eçin'in denizde bulunduğunu bildirdi. Denizde kaybolan Mert Kütük'ü arama çalışmaları devam ediyor.