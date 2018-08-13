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DENİZDE KAYBOLAN 14 YAŞINDAKİ KIZIN CENAZESİ BULUNDU 

  Ersan SAN / İstanbul DHA Arnavutköy'de gittikleri piknikte denize girdikten sonra dalgalara kapılarak kaybolan 14 yaşındaki Edanur Erol'un cesedine ulaşıldı

13 Ağustos 2018 12:22

 

Ersan SAN / İstanbul DHA
Arnavutköy\'de gittikleri piknikte denize girdikten sonra dalgalara kapılarak kaybolan 14 yaşındaki Edanur Erol\'un cesedine ulaşıldı. 
Dün meydana gelen olayda Ramazan Akdağ kardeşi ve baldızının ailesiyle Karaburun Sahili\'ne piknik yapmaya gitmişti. Bu sırada öğle vaktinde ailelerin 3 çocuğu yüzmek için denize girmiş, dalgalara kapılan 2 çocuk kurtarılırken, 14 yaşındaki Edanur Erol, akıntıyla sürüklenerek gözden kaybolmuştu. Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı dalgıç ekipleri tarafından yapılan aramalarda dün sonuç alınamamıştı. Sabah saatlerinde Erol\'un cansız bedenine ulaşıldı. Su yüzeyinde bulunan Erol\'un cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.  

Görüntü Dökümü:
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CEP TELEFONU KAMERASI
-Sahil güvenlik ekiplerinin yaptığı aramalar
-Denizdeki büyük dalgalar
-Dalgıçların araması

12.08.2018 - 23.14 Haber Kodu : 180812179

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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