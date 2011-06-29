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DENİZDE KADIN CESEDİ BULUNDU  İSTANBUL (A.A)

29 Haziran 2011 01:13

-DENİZDE KADIN CESEDİ BULUNDU  İSTANBUL (A.A) - 28.06.2011 - Sarıyer'de denizde kadın cesedi bulundu.   Alınan bilgiye göre, İstinye Şehir Hatları İskelesi yakınlarında kıyıya vuran cesedi fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen deniz polisi, ilk incelemelerde ateşli silah ya da kesici alet izine rastlanmayan cesedin, 30-35 yaşlarındaki bir kadına ait olduğunu tespit etti. Ceset, Polis-6 adlı tekneyle kıyıya çıkarıldı. Bu arada, iskelenin kenarındaki bir poşette 13 lira 50 kuruş ve bir çift kadın terliği bulundu.   Ceset, İstinye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kimlik belirleme çalışmaları sürüyor.   Polis yetkilileri, kadının, Boğaz'da sefer yapan küçük vapurlarla iskeleye gelmiş ya da öldürüldükten sonra denize atılmış olabileceğini, soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdiler. 

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