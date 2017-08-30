T24 LogoT24 Logo
Gündem

Denizde havada zafer coşkusu

Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM'daki Torba koyunda hizmet veren bir otelin 40 kişilik animasyon ekibi, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenledikleri gösterilerle yerli ve yabancı turistleri hayran bıraktı

30 Ağustos 2017 19:26

Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM\'daki Torba koyunda hizmet veren bir otelin 40 kişilik animasyon ekibi, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenledikleri gösterilerle yerli ve yabancı turistleri hayran bıraktı. Yüzlerine Türk bayrakları çizilen küçük çocuklar da ellerindeki bayraklı balonlarla coşkuya destek verdi.
Torba Koyu\'ndaki 1100 yerli ve yabancı turistin konakladığı Kervansaray Otel\'in su sporları merkezi işletmecisi evli 1 çocuk babası 36 yaşındaki Mehmet Kaya öncülüğünde 40 animatör ve su sporcuları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterisi sundu. Aralarında turistlerin de bulunduğu grup denizin ortasında 60 metrekarelik dev Türk bayrağını açarak gösteri yaptı. Parasailing botunun çektiği paraşüte binen Mehmet Kaya ise 160 metre yükseklikte dev Türk bayrağı ile birlikte uçuş gerçekleştirdi. Otelin yüzme havuzu başındaki etkinliği yerli turistlerin yanı sıra Rus, Hollandalı, Ukraynalı ve Alman turistler birlikte izledi. Gösteri sırasında İzmir Marşı ve 10\'uncu Yıl Marşı üç kez üst üste çalındı.
Türk milletinin milli bir devletin temellerini attığını, Anadolu\'daki Türk varlığına kastedenleri 30 Ağustos 1922\'de bozguna uğrattığını hatırlatan Mehmet Kaya şöyle dedi:
\"Zafer günümüzde bu önemli bayramı yerli ve yabancı konuklarımızla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu coşku tüm Türkiye\'ye armağan olsun. Bu gün kutsal vatan topraklarına göz dikenlerin umutlarının söndüğü ve Türk tarihinin altın harflerle yazıldığı gündür. Bu coşkuyu oteldeki konuklarımızla birlikte 4 yıldır etkinlik düzenleyerek yaşıyoruz.\"
FOTOĞRAFLI
 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yaşar ANTERBODRUM Muğla DHABODRUM TorbaAğustos Zafer BayramıYüzlerine TürkTorba KoyuKervansaray OtelMehmet KayaAralarındaTürkParasailingOtelinRus Hollandalı UkraynalıAlmanGösteriMarşıYıl MarşıAnadolu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Peker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24