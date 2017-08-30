Denizde havada zafer coşkusu

Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM\'daki Torba koyunda hizmet veren bir otelin 40 kişilik animasyon ekibi, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenledikleri gösterilerle yerli ve yabancı turistleri hayran bıraktı. Yüzlerine Türk bayrakları çizilen küçük çocuklar da ellerindeki bayraklı balonlarla coşkuya destek verdi.

Torba Koyu\'ndaki 1100 yerli ve yabancı turistin konakladığı Kervansaray Otel\'in su sporları merkezi işletmecisi evli 1 çocuk babası 36 yaşındaki Mehmet Kaya öncülüğünde 40 animatör ve su sporcuları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterisi sundu. Aralarında turistlerin de bulunduğu grup denizin ortasında 60 metrekarelik dev Türk bayrağını açarak gösteri yaptı. Parasailing botunun çektiği paraşüte binen Mehmet Kaya ise 160 metre yükseklikte dev Türk bayrağı ile birlikte uçuş gerçekleştirdi. Otelin yüzme havuzu başındaki etkinliği yerli turistlerin yanı sıra Rus, Hollandalı, Ukraynalı ve Alman turistler birlikte izledi. Gösteri sırasında İzmir Marşı ve 10\'uncu Yıl Marşı üç kez üst üste çalındı.

Türk milletinin milli bir devletin temellerini attığını, Anadolu\'daki Türk varlığına kastedenleri 30 Ağustos 1922\'de bozguna uğrattığını hatırlatan Mehmet Kaya şöyle dedi:

\"Zafer günümüzde bu önemli bayramı yerli ve yabancı konuklarımızla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu coşku tüm Türkiye\'ye armağan olsun. Bu gün kutsal vatan topraklarına göz dikenlerin umutlarının söndüğü ve Türk tarihinin altın harflerle yazıldığı gündür. Bu coşkuyu oteldeki konuklarımızla birlikte 4 yıldır etkinlik düzenleyerek yaşıyoruz.\"

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