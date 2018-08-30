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Denizde fenalaşan Rus turist öldü

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde denizde fenalaşan Rus Sergey Gramov (66), yaşamını yitirdi

30 Ağustos 2018 21:26

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde denizde fenalaşan Rus Sergey Gramov (66), yaşamını yitirdi.
Manavgat\'ın Çolaklı turizm bölgesindeki 5 yıldızlı bir otelde oğluyla birlikte tatil yapan Sergey Gramov, saat 11.00 sıralarında denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra fenalaşan Sergey Gramov çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarıldı. Olay yerine çağrılan ambulansla özel bir hastaneye götürülen Gramov, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sergey Gramov\'un cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

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