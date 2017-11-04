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Denizde ceset bulundu

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR Konak İlçesi'nde, henüz bilinmeyen bir nedenle yaşamını yitiren 28 yaşındaki Türkay Artuger'in, denizde cesedi bulundu

04 Kasım 2017 19:13

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR Konak İlçesi\'nde, henüz bilinmeyen bir nedenle yaşamını yitiren 28 yaşındaki Türkay Artuger\'in, denizde cesedi bulundu.
Bugün öğle saatlerinde Gündoğdu Meydanı açıklarında, denizde bir kişinin hareketsiz durduğunu görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine İzmir Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü\'nde görevli dalgıç polisler olay yerine geldi. Yapılan kontrolde, denizdeki erkeğin öldüğü  anlaşıldı. Bota alınarak kıyıya çıkarılan cesedin Türkay Artuger\'e ait olduğu belirlendi. Artuger\'in cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Artuger\'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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