T24 LogoT24 Logo
Gündem

Denizde cesedi bulunan Gülizar'ın ölüm nedeni araştırılıyor

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN'da tekstil fabrikasında işçi Gülizar Karaman'ın (19) denizde cesedi bulundu

22 Haziran 2018 18:58

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN\'da tekstil fabrikasında işçi Gülizar Karaman\'ın (19) denizde cesedi bulundu. Genç kızın ölüm nedeni araştırılıyor.
Erikliman Mahallesi sahilinde dün akşam saatlerinde denizde bir kadın cesedi olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, su yüzeyindeki cesedi kıyıya çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi, otopsi için Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, cesedin Gülizar Karaman\'a ait olduğunu tespit etti.
Bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalıştığı belirlenen genç kızın, iş çıkışı servisle kent merkezine geldiği ve buradan sahile geçtiği belirlendi. Gülizar Karaman\'ın ölüm nedeninin otopsi sonucu belirleneceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan KABAHASANOĞLUGİRESUN DHA GİRESUNGülizar KaramanGençErikliman MahallesiEkiplerGiresunProf DrEğitimAraştırma HastanesiOlaylaBirKaramanFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24