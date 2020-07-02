Denizde çekildiği fotoğrafı için "ters ışık" diyen Pelin Karahan'dan bikinili poz

"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz verdi.

Geçen gün denize girerken ters ışıkta kaldığı için kilolu olduğu söylenen Pelin Karahan, eleştirilere bikinili pozunu paylaşarak cevap verdi.

Karantina dönemini çocukları ve eşiyle evinde geçiren güzel oyuncu Pelin Karahan, normalleşme sürecinin başlamasıyla tatile çıktı. Geçen günlerde denize girerken görüntülenen Karahan, ters ışıkta kaldığı için fotoğraflarda kilolu çıkınca günlerce konuşuldu.

35 yaşındaki oyuncu, kilolu olduğu yönündeki eleştirilere Instagram hesabından bikinili pozunu paylaşarak verdi. Oyuncunun fit vücudunun yanı sıra karın kasları da dikkat çekti. Karahan'ın karnındaki baklavaları gören takipçileri "Genç kızlara taş çıkartıyorsun" yorumunu yaptı.

İşte Pelin Karahan'ın o pozu: