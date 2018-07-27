'Denizde Caz' başladı

Bu yıl beşinci yılına giren ‘Denizde Caz’ etkinliği, cazseverlere, yerli caz sanatçılarını, İstanbul Boğazı’nda dinleme imkanı sunuyor.
Yeni sezonuna 6 Temmuz’da, Sibel Köse Caz Vokal Atölyesi’nin performansıyla başlayan ‘Denizde Caz’, müzikseverleri Kuruçeşme Parkı Rıhtımı’nda bekliyor olacak. Eylül başına dek devam edecek etkinlikte, 21.00’da limandan ayrılan gemi, Boğaz’da sergilenen performanslardan sonra 00.00’da limana geri dönüyor.
Önümüzdeki program ise şöyle;
10 Ağustos – Ediz Hafızoğlu ‘Nazdrave 13’,
01 Eylül – Bilal Karaman ‘Manouche a La Turco’.