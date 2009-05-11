Denizde arama tekrar başladı

Beykoz Çubuklu'da denize atılmış poşetler içinden dün çok sayıda bomba, silah ve mermi çıkartılan alandaki arama çalışmaları bugün yeniden başladı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, sabah saatlerinde olay yerine geldi. Hazırlıklarını tamamlayan polisler, çevresi dün dubalarla çevrilen ve kıyıdan uzaklığı yaklaşık 50 metre olan 70-80 metrekare alan içerisinde saat 10.40'tan itibaren yeniden dalışlar yaptı.



Polis dalgıçlar, bugünkü arama çalışmalarında 2 adet de sualtı detektörü kullanıyor.

Arama çalışması yapılan alanın kıyı kesiminde de ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekiplerin aldığı güvenlik önlemleri sürüyor.

