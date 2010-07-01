Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlanıyor

T24-



İstanbul'daki ilk tören, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve ilgili kuruluşların Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koyması ve saygı duruşunda bulunmasıyla başladı.

İstiklal Marşı eşliğinde göndere bayrak çekilmesinin ardından Vali Mutlu, Anıt Şeref Defteri'ni imzaladı.



Beşiktaş Barbaros Anıtı'ndaki törende yine Vali Mutlu ve öteki ilgililer anıta çelenk koydu ve saygı duruşunda bulundu.







İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Denizcilik Müsteşarı İstanbul Bölge Müdürü Cemalettin Şevli, burada yaptığı konuşmada, "denizci millet, denizci ülke" seviyesine ulaşabilmek için deniz bilinci ve kültürünü oluşturmak amacıyla gençlere yönelik etkinlikler düzenlediklerini söyledi.







Şevli, bu sayede artık denizcilik bayramının, sadece İstanbul'da değil, Burdur, Urfa, Diyarbakır gibi şehirlerde de kutlanmaya başlandığını kaydetti.