T24 LogoT24 Logo
Gündem

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlanıyor

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 84. yılı törenlerle kutlanıyor.

01 Temmuz 2010 03:00

T24- "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı"nın 84. yıl dönümü törenlerle kutlanıyor.


İstanbul'daki ilk tören, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve ilgili kuruluşların Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koyması ve saygı duruşunda bulunmasıyla başladı.
İstiklal Marşı eşliğinde göndere bayrak çekilmesinin ardından Vali Mutlu, Anıt Şeref Defteri'ni imzaladı.


Beşiktaş Barbaros Anıtı'ndaki törende yine Vali Mutlu ve öteki ilgililer anıta çelenk koydu ve saygı duruşunda bulundu.



İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.
Denizcilik Müsteşarı İstanbul Bölge Müdürü Cemalettin Şevli, burada yaptığı konuşmada, "denizci millet, denizci ülke" seviyesine ulaşabilmek için deniz bilinci ve kültürünü oluşturmak amacıyla gençlere yönelik etkinlikler düzenlediklerini söyledi.



Şevli, bu sayede artık denizcilik bayramının, sadece İstanbul'da değil, Burdur, Urfa, Diyarbakır gibi şehirlerde de kutlanmaya başlandığını kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24