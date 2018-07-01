Denizcilik ve Kabotaj bayramı İstanbul'da kutlandı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) DENİZCİLİK ve Kabotaj Bayramı\'nın 92.yıldönümü Beşiktaş sahilinde törenle kutlandı.

Barbaros Hayrettin Paşa anıtının önündeki törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Denizcilik Müsteşarı Suat Hayri Aka, Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, denizlerdeki egemenliğin perçinlendiği bu tarihin 92. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Şahin, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı\'nın öneminin çok büyük olduğunu belirterek, “1 Temmuz denizlerdeki hakimiyetimizin ve bağımsızlığımızın simgesi ve Türk denizcisinin en büyük bayramıdır. Milletimizin denizlerdeki egemenlik haklarını geri alarak yurttaşlarımızın hizmetine sunan Kabotaj Kanunu, deniz kaynaklarımızın kullanılması ve denizciliğimizin gelişmesi için önemli bir süreci başlatmıştır. 3 tarafı denizlerle çevrili ve 2 boğaza sahip Türkiye\'nin denizcilikteki önemini her geçen gün arttırdığını, büyük limanların açıldığını, modern tersaneler inşa edilmiştir” dedi.

TÜRKİYE DENİZCİLİKLE DİĞER ÜLKELERE GÖRE AVANTAJLIDIR

Geleceğin doğru planlanması için günümüz denizciliğiyle aradaki farkın ortaya konulması gerektiğini ifade eden Şahin, “Bugün Türkiye\'nin Avrupa, Ortadoğu ve Orta Asya arasında bir köprü konumunda olması sahip olduğu taşımacılık koridorlarıyla stratejik olarak diğer ülkelere göre daha avantajlı konumu bizler için rehber olmalı ve unutulmamalıdır” diye konuştu.

KANAL İSTANBUL YAPILINCA İSTANBUL’UN İKİ BOĞAZI OLACAK

İstanbul Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da şunları söyledi:

“1 Temmuz Kabotaj bayramının yıl dönümünü kutluyoruz ama, inşallah bundan sonraki süreçte denizlerimizden maksimum istifade etmemiz için gerekli adım ve yatırımları yapmak için hepimize düşen görevler var. Dünyada 3 tarafı denizlerle çevrili, İstanbul gibi içinden deniz geçen memleketler denizden bu kadar az istifade ederek devam etmezler. Boğazımız ayrıca uluslararası su konumunda, boğazımızdan geçen denizden daha fazla istifade edebilmek için Kanal İstanbul yapılıyor. Kanal tamamlandığı zaman buralardan daha fazla istifade etme imkanımız olacak. Ticaret gemileri Kanal İstanbul’a yönlendirildiği taktirde, bizde İstanbul’lular olarak boğazlardan daha fazla faydalanacağız. İnşallah kısa sürede başlar da İstanbul’da iki boğazımız olur, bu iki boğazımızdan birisi uluslar arası ticaret gemilerine diğeri ise İstanbullular olarak bizim istifademize sunulur.”

TÜRKİYE EN ÖNEMLİ DENİZ TİCARETİ ÜLKELERİNDEN BİRİSİDİR

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Denizcilik Müsteşarı Suat Hayri Aka da Türkiye\'nin dünya deniz ticaretini kontrol eden 30 büyük ülke içinde 14. sırada olduğunu belirterek, “Ülkemiz dünyanın en önemli deniz ticareti ülkelerinden birisidir. 177 uluslararası ticarete açık limana sahiptir. Hopa\'dan İskenderun\'a kadar çeşitli büyüklüklerde, çeşitli amaçlarla inşa edilmiş 177 deniz tesisine sahibiz. 50\'nin üzerinde marina, 25 bin yat bağlama kapasitesiyle dünyanın önemli deniz turizmi ülkelerinde biriyiz. 112 bin aktif gemi adamıyla Çin\'den sonra dünyada en çok gemi adamı yetiştiren ülkelerden biriyiz. Askeri denizciliğimiz bir yana ticari denizciliğimizde de çok önemli gelişmeler yaşadık. Dış ticaretimiz yaklaşık 341 milyar dolar, bunun 200 milyar dolarlık kısmı deniz yoluyla taşınıyor. Bu da 450 milyon tona yakın yük hareketi demektir. Sadece kabotaj sınırları içinde iç ticarette kullandığımız yük hareketimiz 100 milyon tonu geçmiş durumda” dedi.

SU TAKI İLE GÖRSEL ŞÖLEN

Konuşmaların ardından Beşiktaş Belediyesi Bando ekibi, İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Boru Trampet Takımı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü Mehter Takımı gösteri yaptı. Törenin ardından Vali Şahin ve beraberindeki yetkililer meydanda bulunan Barbaros Hayrettin Paşa\'nın türbesini ziyaret etti. Tören alanında İBB’ye bağlı İstaç şirketi tarafından denizden çıkarılan atıklar sergilendi ve bazı dalgıçlar da boğazdan akıt eşyalar çıkarttı. Marmara Denizinde bulunan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri gemilerle su takı oluşturarak görsel bir şölen yaptı.

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