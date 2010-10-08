Denizcilik ve Deniz Hukuku Kongresi Başladı

T24 - “Denizcilik ve Deniz Hukuku Uluslararası Kongresi Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Haydarpaşa Yerleşkesi Reşat Kaynar Salonu’nda başladı. Kongrede “Deniz Hukuku’nun Güncel Sorunları” 8–9 Ekim 2010 tarihleri arasında ele alınacak.



Kongre, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Emin Artuk başkanlığında, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç.Dr. Pınar Akan sekreterliğinde başladı.



Kongre açılış konuşmalarıyla açıldı. Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr M. Emin Artuk, deniz haydutluğunun önemi ve bu çerçevede işlenen suçların getirmiş olduğu zararların altını çizerek şöyle konuştu: “Günümüz dünyasında denizcilik konusunda yaşanılan birçok problemimiz bulunmaktadır. Deniz haydutluğu çok önemli bir sorundur. 1981 yılında toplanan Birleşmiş Milletler Konvansiyonu günümüze ilişkin yaşadığımız sorunlarla ilgili önem arz etmektedir. Bu kongrede yapılacak olan tartışmalar umarız ki önümüzü açacak sonuçlar doğurur.”



Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkan Yardımcısı Oğur Ateş ise, “Çok boyutlu dış politikamız açısından önemli bir kongredeyiz ve bu kongreye destek veriyoruz. Ülkemiz 8 bin 400 kilometreden daha uzun bir kıyı şeridine sahip. Bunun getirmiş olduğu büyük sıkıntılarımız var. Ege sorunu ve kıta sahanlığı önemli sayılan meseleler arasındadır,” dedi.



Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Salih Orakçı, “Sekiz dakikada bir gemi, 55 dakikada bir tanker boğazlarımızdan geçmektedir. Biz, boğazlarımızdan kaç tane geminin geçtiğiyle ilgilenmiyoruz. Bizim için esas olan ve sorumlu olduğumuz nokta boğazların güvenliğidir,” diye konuştu.



Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Gül, “Denizcilik sektörü açısından, düzenlenen ‘Denizcilik ve Deniz Hukuku Kongresi’ büyük önem taşıyor. Meksika Körfezi’nde gerçekleşen kaza BP (British Petrol) olayı doğaya verdiği tahribatlar açısından iyi incelenmelidir,” dedi.



Denizcilik Müsteşarı Hasan Naiboğlu, “Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne üyeyiz ve sorumluluklarımız var. Ekonomik krizden kurtulma noktasında krizin artmasına karşı da başarı istiyoruz. Tersanelerden, yük taşımacılığına yarışta biz de varız,”dedi.

Konuşma bitiminden sonra kongreye katılan konuşmacılara ve kongrede emeği geçen öğretim elemanlarına plaketler verildi.

(Tufan Bozkurt - MİHA)