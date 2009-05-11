Denizcilik Müsteşarlığı'nı silahlı kavga karıştırdı

Denizcilik Müsteşarlığı’nda, Birinci Hukuk Müşaviri İsmail Demir ile Şube Müdürü Alaaddin Akçam arasındaki tartışmada silah kullanıldığı iddiası kurumu karıştırdı. Akçam, başına silah dayadığını öne süren Demir’in şikâyeti üzerine gözaltına alındı.



Müsteşarlıkta bir süre öncesine kadar Birinci Hukuk Müşavirliği görevini yürüten Alaaddin Akçam, şube müdürü yapıldı. Daha önce hukuk müşaviri olarak görev yapan Avukat İsmail Demir de birinci hukuk müşaviri oldu. Demir, kendisine bağlı bürokratlara dosyalar dağıtarak çalışmalar yaptırdı.



Daha önce Demir’in amiri olan Akçam, iddiaya göre, kendisine daha fazla dosya verilmemesini talep etti. Bu tartışmadan sonra Akçam’a bir görev daha verildi. Perşembe günü yeniden Demir’in odasına giden Akçam, duyduğu rahatsızlığı iletti.



Bir gün sonra ihbar üzerine müsteşarlığa gelen polisler, Demir’in şikâyetiyle karşılaştı. Demir, kapıyı kapatarak kendisiyle tartışan Akçam’ın başına tabanca dayadığını ve ölümle tehdit ettiğini öne sürdü. Gözaltına alınan Akçam’ın odasında sadece küçük bir çakı bulundu.



‘Başıma tabanca dayadı’



İfadesinde iddiasını yineleyen Demir, “Önce bıçak çekti. Ardından silahını çıkarıp kafama dayadı. ‘Bana, neden görev veriyorsun? Fazla görev vermeyeceksin’ dedi. Ben de kendisine fazla görev vermediğimi söyledim. Elinden kurtulduktan sonra polisi aradım” dedi.



Akçam ise “İftira atıyor. Sadece ‘bana fazla görev verme’ şeklinde bir söz söyledim” dedi. Akçam, savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Müsteşarlık olayla ilgili idari soruşturma başlattı.

