T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Denizbank'tan 'yapılandırma' yorumu: Spekülasyona gerek yok

"Turizmde önemli yapılandırmalar yaptık ve hepsi çok iyi durumda; tarım iyi gidiyor"

11 Nisan 2018 16:28

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, şirketlerin borçlarını her dönemde yapılandırabildiğini, bu konuda spekülasyonlara gerek olmadığını ifade etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ihracatçı firmaların finansal ihtiyaçlarının karşılanması kapsamında Albaraka Türk, Akbank, DenizBank, İş Bankası, Şekerbank, Vakıfbank ve Halk Bankası ile de protokol imzaladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Protokol töreninde konuşan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, şirketlerin borç yapılandırmaları konusunda spekülasyonlara gerek olmadığını, ekonominin her döneminde yapılandırmaların gerçekleştiğini söyledi.

Hakan Ateş, bankasının Dubai'nin en büyük bankası Emirates NBD'ye satışıyla ilgili olarak "Emirates ile hissedarlık görüşmeleri, normal ticaret kuralları çerçevesinde sürüyor" dedi ve ekledi: 

“Rusya'ya dönük son adımların Emirates NBD'nin iştahına etkisinin olacağını sanmıyorum.”

Bankaların mali bünyelerinin çok iyi durumda olduğuna da değinen Ateş, “Turizmde önemli yapılandırmalar yaptık ve hepsi çok iyi durumda; tarım iyi gidiyor” ifadelerine yer verdi.

Törende konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ise, "TİM ile işbirliği faizlerin aşağı çekilmesine de katkı sağlayacaktır" dedi.

ETİKETLER

DenizbankHakan AteşRusyaEmirates

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24