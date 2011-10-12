-Denizbank'la ilgili çalışma başlattı İSTANBUL (A.A) - 12.10.2011 - Denizbank, ana ortağı Dexia Participation Belgique SA'nın, DenizBank'taki hisseleri ile ilgili stratejik opsiyonların değerlendirilmesine yönelik çalışma başlattığını duyurdu. Denizbank A.Ş'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, ''Ana ortağımız Dexia Participation Belgique SA'dan, DenizBank'taki hisseleri ile ilgili stratejik opsiyonların değerlendirilmesine yönelik çalışma başlatıldığı bilgisi edinilmiştir'' denildi.