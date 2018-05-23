DenizBank'ın satışının ne zaman tamamlanacağı belli oldu

Sberbak CEO'su Herman gref iştiraki olan Denizbank'ın Dubai merkezli Emirates NBD'ye satışının ne zaman tamamlanacağını açıkadı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Gref Batı ülkelerinin yaptırımları olmasaydı DenizBank'taki yüzde 99.85 hissesini satmayacaklarını belirtti. Gref DenizBank'ın satışına ilişkin anlaşmayı bu yıl üçüncü ya da dördüncü çeyrekte tamamlamayı planladıklarını belirtti.

Sberbank dün DenizBank'taki yüzde 99.85 hissesinin 14.6 milyar TL'ye (3.2 milyar dolar) eşit değer üzerinden Emirates NBD'ye satmak için anlaşmıştı.

Sberbank ve Emirates NBD tarafından yapılan açıklamalarda, anlaşmanın ülkelerin düzenleyici kurumlarının onaylarına bağlı olmakla birlikte bu yıl tamamlanmasının beklendiği belirtilmişti.