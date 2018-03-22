"Denizbank'ın Dubai'nin en büyük bankasına satışı Erdoğan onay verirse tamamlanabilir"

Reuters, Denizbank'ın Dubai'nin en büyük bankası Emirates NBD'ye satışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onay vermesi takdirinde haftalar içinde tamamlanabileceğini aktardı.

Reuters, dört farklı kaynağa dayandırdığı haberinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye arasında son dönemde yaşanan diplomatik kriz dolayısıyla Erdoğan'ın Denizbank'ın satışına direnç gösterdiğini öne sürdü.

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş'in, 5,3 milyar dolar değerinde olan anlaşmanın önemini anlatmak için Ankara'da Erdoğan ve diğer yetkililerle bir araya geldiği iddia edildi.

Haberde Erdoğan'ın bankalar üzerinde direkt hakimiyetinin olmadığı ancak BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) aracılığıyla satışa engel olabileceği belirtildi.

İki ülke arasındaki ilişkiler son dönemde BAE'den gelen açıklamalar yüzünden gerilmişti.

Denizbank, Rus bankası Sberbank'a ait.