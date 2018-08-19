Denizbank'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne satışı Ankara'nın onayına bağlı

Rus Sberbank’ın sahibi olduğu Denizbank’ın körfez ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri’ne satışında hâlâ onay çıkmadı. Alıcının da satıcının da vazgeçmediği 3.2 milyar dolarlık bu satışın hızlanması Ankara’nın onayına bağlı olduğu belirtildi.

Hürriyet'ten Jale Özgentürk'n haberine göre, Denizcilik Bankası (Denizbank) Türkiye’nin başarılı bankalarından biri. 1997’de özelleştirme ile Zorlu Grubu’nun oldu. 2016’da Belçikalı Dexia’ya, 2012’de ise Rus Sberbank’a satıldı.

Ruslar ise geçen yıl bankayı satmaya karar verdi. Mayıs ayında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bankalarından Emirates NBD’yle 3.2 milyar dolara anlaşma yapıldı.

Türkiye Katar dışında diğer Körfez ülkeleri ile sorunlar yaşarken gündeme gelen satış açıklaması, bir çok kesim için sürpriz olmuştu.

Ankara ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında politik anlaşmazlıkların satış sürecini etkilememesi için Denizbank CEO’su Hakan Ateş’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Ankara’daki üst düzey bürokratlarla toplantılar yaptığını ise Reuters’in haberinden öğrenmiştik.

Yani siyasi sorunlar bir kenara bırakılarak satış gerçekleşti. Böylece Rusya’nın en büyük bankası Sberbank, yüzde 99.85 hissesine sahip olduğu Denizbank’ı 3.2 milyar dolar karşılığında Emirates NBD’ye sattı.

Satışın sonuçlanması için Türkiye’de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu ve Rekabet Kurumu ile Almanya, Moskova olmak üzere 5 kurumdan onay çıkması gerekiyordu. Bu onaylar henüz çıkmadı.