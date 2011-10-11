Denizbank'ı Ruslar mı satın alacak?

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Denizbank, Dexia için 'kaşıkçı elması'



Rusya'nın en büyük bankası olan Siberbank Başkan Yardımcısı Sergey Borisov, Moskova'da Türkiye ve Rusya'dan iş dünyasının çatı kuruluşları APORA-KOSGEB-TUSKON ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi için üçlü işbirliği anlaşması imzaladıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.Türkiye'den hangi bankayı satın alacakları konusunda konuşmak için henüz erken olduğunu belirterek, "Ancak Rus tarafının Türkiye'de bir banka satın almak için çalışmalar yaptığı kesin" ifadesini kullandı.Borisov, Siberbank'ın Türkiye'yi de faaliyette bulunduğu coğrafyalar arasına katmasının çok doğru bir karar olduğunu belirterek, "Bankaların müşterilerini takip etmesi gerekiyor. Örneğin Siberbank Avusturya'ya çok başarılı bir şekilde yerleşti. Coğrafya genişlemesini devam ettireceğiz" dedi.Türk yatırımcılara Rusya'ya gelmeden önce işadamları birliklerine başvurması tavsiyesinde bulanan Borisov, "Bu sayede risk oranının azaltılacağına inanıyorum. Bu sayede Rusya'da yapmak istediğiniz iş konusunda daha fazla bilgiye sahip olacaksınız. Ayrıca güvenliğiniz böylece artmış olur. Banka garantisi değildir bu tabii ki, fakat çoğu zaman olumlu yönde etkisi oluyor" ifadesini kullandı.Denizbank'a teklifte bulunulduğu veya bulunulacağı konusunda bilgisinin olmadığını kaydeden Borisov, " belki daha alt kademelerde böyle bir planlama yapılıyordur, ancak benim katıma gelen bir şey yok. Ancak bizim Türkiye pazarına mutlaka girmemiz gerekiyor" diye konuştu.Rus İnterfaks ajansı Siberbank'ın Denizbank ile ilgilendiği, bu konuda fiyatın belirleyici olacağını ileri sürmüştü. Siberbank'ın daha önce de Garanti Bankası ve Güney Afrikalı Standard Bank'ın Türkiye'deki şubesinin hisselerini satın alabileceği ileri sürülmüştü.