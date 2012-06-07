Denizbank Ruslara satıldı!

Rus Sberbank ve Denizbank'ın sahibi Belçika merkezli Dexia 3.54 milyar dolara anlaştı.

Konuya yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre satışta bundan sonra karşı tarafı inceleme aşamasına geçilecek. Bu tip satışlarda, BDDK tarafından yapılan inceleme süresinin satın alan tarafın çok iyi bilinmesi durumunda yaklaşık 3 ay sürebileceği belirtiliyor.

Satış süreci

Dexia, Mayıs ayının sonunda Denizbank’ın satış süreci ile ilgili olarak Sberbank ile münhasırlık anlaşması imzalamış ve satış sözleşmesinin en kısa sürede imzalanması konusunda karar aldığını açıklamıştı. Denizbank, 2006 yılından bu yana Dexia bünyesindeydi. 1938 yılında, kamu bankası olarak kurulan Denizbank, Türk denizcilik sektörüne finansman sağlamak amacıyla kurulmuştu. Banka, 1997'de Zorlu Holding bünyesine geçti. Daha sonra Dexia bankayı 2006'da 2.4 milyar dolara satın aldı. Denizbank'ın 600'e yakın şubesi ve 11 bine yakın çalışanı var. Bankanın resmi internet sitesine göre 44.76 milyar dolar varlığı var.