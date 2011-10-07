T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Denizbank Ruslara mı satılıyor?

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın, Fransa-Belçika ortaklığı Dexia’nın Türkiye’deki ortaklığı

07 Ekim 2011 03:00

T24 - Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın, Fransa-Belçika ortaklığı Dexia’nın Türkiye’deki ortaklığı Denizbank’ı satın almayı değerlendirdiği belirtiliyor.

Rus haber ajansı Interfax’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Sberbank’ın Denizbank’ı satın almayı değerlendirdiği, ancak belirleyici konunun fiyat olduğu belirtildi.

Sberbank, haberi henüz doğrulamadı. 



Banka Üst Yöneticisi (CEO) Guerman Gref, eylül ayında yaptığı açıklamada, Sberbank’ın Türkiye ve Polonya’da varlık satın almayı planladığını ifade etti.

Gref, "Avrupa’daki varlığımız açısından net bir strateji geliştirdik.

Orta vadede Türkiye ve Polonya olmak üzere iki Avrupa ülkesinde faaliyet göstermeyi hedef olarak belirledik. Bu iki ülke bizi çok ilgilendiriyor" değerlendirmesinde bulunmuştu



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24