Denizbank Ruslara mı satılıyor?

T24

Rus haber ajansı Interfax’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Sberbank’ın Denizbank’ı satın almayı değerlendirdiği, ancak belirleyici konunun fiyat olduğu belirtildi.Sberbank, haberi henüz doğrulamadı.Banka Üst Yöneticisi (CEO) Guerman Gref, eylül ayında yaptığı açıklamada, Sberbank’ın Türkiye ve Polonya’da varlık satın almayı planladığını ifade etti.Gref, "Avrupa’daki varlığımız açısından net bir strateji geliştirdik.Orta vadede Türkiye ve Polonya olmak üzere iki Avrupa ülkesinde faaliyet göstermeyi hedef olarak belirledik. Bu iki ülke bizi çok ilgilendiriyor" değerlendirmesinde bulunmuştu