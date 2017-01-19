Denizbank Genel Müdürü: Mevduat faizleri kamuyla makul seviyelere inmeli

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, Türkiye’deki mevduat faizlerinin kamudan başlayarak makul seviyelere inmesi gerektiğini söyledi.

İsviçre’nin Davos kasabasında başlayan Dünya Ekonomik Forumu’nda BloombergHT'den Gökhan Şen’in sorularını yanıtlayan Ateş, Nefes Kredisi adı altında KOBİ’lere yüzde 9.90 faizle kredi sağladıklarını hatırlattı. Mevduat faizlerinin yüzde 11 seviyelerinde olduğunu söyleyen Ateş, kredi faizlerin de yüzde 13- 14’leri bulduğuna vurgu yaptı. Ateş, “Mevduat faizlerinin kamu bankaları öncülüğünde daha makul seviyelere inmeli” dedi. Sektördeki batık kredi oranının, varlık yönetim şirketlerine satılanlarla birlikte yüzde 4.6 olduğuna dikkat çeken Ateş, “Sorunlu kredilerde alarm zillerinin çaldığı söylenemez” ifadesini kullandı.

"Hiçbir bankada önemli bir açık yok"

Ateş, KOBİ’lere yönelik açılımda Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) kefalet desteğinin serbest sermaye oranını olumlu etkilediğini söyledi. Bankacılık sektörünün döviz yükümlülüklerinin döviz varlıklarına eşit olduğunu belirten Denizbank Genel Müdürü, “Hiçbir bankada önemli bir açık bulunmuyor” dedi.

"BDDK'nın IIRA kararı yerinde ve sektörü rahatlatacak"

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) İslami Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu (IIRA) ile ilgili kararını çok yerinde bulduğunu söyledi.

BDDK dün internet sitesinde, IIRA’nın ülke notunun da yabancı para varlıkları risk ağırlığı hesaplamasında kullanılabileceğini duyurmuştu. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Moody’s S&P ve Fitch Ratings’in Türkiye’ye tam hakkını vermediğini vurgulayan Ateş, “Umalım ki IIRA dünya kamuoyundan gerekli ilgiyi görsün, değerlendirmesi Moody’s, S&P, Fitch gibi dikkate alınsın. BDDK’nın IIRA’ya itibar ettiğini açıklaması bankaları rahatlatır” dedi.