Denizbank Genel Müdürü Ateş: Kur, faiz ve enflasyonun dengeli gitmesi sektör için önemli

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, gündemdeki konularla ilgili Bloomberg HT'ye değerlendirmelerde bulundu. Ateş bankaların sermayelerini TL tuttuklarını, kurdaki artıştan dolayı sermayelerin dolar karşılığının azalmasının kaldıraç imkanlarını sınırladığını söyledi. Sektörün sermaye yapısının güçlü olduğuna değinen Ateş, kur-faiz-enflasyonun dengeli gitmesinin sektör için önemli olduğunu belirtti.

Kurun enflasyona geçişkenlik etkisi olduğunu ifade eden Ateş "Kur artışı maliyetlere, maliyetler de fiyatlara yansıyor" diye konuştu.

Ateş ayrıca bugün 17.00’de yapılacak Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ve Türkiye Bankalar Birliği üyesi banka genel müdürleriyle yapılacak toplantıda karşılıklı fikir alış verişi yapılacağını dile getirerek BDDK ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu dinleyeceklerini söyledi.