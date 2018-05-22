Denizbank, Emirates NBD'ye satıldı

Denizbank'ın ana ortağı Sberbank, Denizbank AŞ'deki hisselerini Dubai'nin en büyük abnkalarından Emirates NBD Bank'a 3.2 milyar dolara sattı.

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın iştiraki olan Denizbank'ı Dubaili Emirates NBD'ye satışı gerçekleşti. Satışın toplam 3.2 milyar dolar olduğu belirtildi.

Sberbank, 30 Ocak'ta Emirates NBD bankasıyla DenizBank'taki hisselerin satışıyla ilgili görüşmelerin başladığını duyurmuştu.

Kommersant gazetesi bir haberinde satışın toplam 5.5 milyar dolara ulaşabileceğini duyurmuştu.

Denizbank CEO’su Hakan Ateş, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada bankanın satış sürecinin Mayıs ayında sonuçlanacağını umduğunu söylemişti. Sberbank, neredeyse tamamına sahip olduğu Denizbank’ın Emirates NBD’ye satışı için geçtiğimiz aylarda anlaşma sağlamıştı.