DenizBank, DenizEmeklilik ile bireysel emeklilik pazarında

T24- DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, DenizEmeklilik'in tanıtımı için düzenlenen toplantıda, hayat sigortaları pazarında gösterdikleri başarıyı bireysel emeklilik pazarına taşıma isteklerinin bir sonucu olarak yaklaşık 2 yıldan beri hazırlık yaptıklarını anlattı.

Ateş, “Bu hazırlık süresince müşteri odaklı bakış açımızı hizmet ve ürünlerimize en iyi şekilde yansıtabilmek amacıyla çok iyi bir teknik ve fonksiyonel altyapı oluşturduk. Bu sayede sunduğumuz hizmetler açısından sektörde büyük farklar yaratacağız ve müşterilerimize bu farkı hissettireceğiz” dedi.

2013 hedeflerini “Bireysel emeklilik alanında yeni satışlarda ilk 5'te olacağız. Hayat ve ferdi kazada da yüzde 5 oranında pazar payı hedefliyoruz” şeklinde açıklayan Ateş, bireysel emeklilik sektöründeki katılımcı sayısının geçen yıl 2 milyona ulaştığını ve bu rakamın 5 yıl içinde 4 milyona çıkacağını öngördüklerini bildirdi.

Emeklilik tarafında bu yıl 30 bin 800 emeklilik sözleşmesine imza atmayı ve 44 milyon liralık fon büyüklüğüne ulaşmayı hedeflediklerini belirten Ateş, 2012'de ise yürürlükteki sözleşme sayılarını 72 bin 500'e, fon büyüklüklerini de 170 milyon liraya çıkarmak amacı taşıdıklarını kaydetti.

DenizEmeklilik'in hayat sigortaları pazarına 2007'de hızlı bir giriş yaparak en çok gelişme kaydeden sigorta şirketlerinden biri olduğunu ifade eden Ateş, “2009 sonuçlarına göre DenizEmeklilik, hayat sigortası pazarında teknik kar, net kar ve özsermaye büyümesi açısından belirgin değerler kaydetmiştir. Sigorta ve BES gelirlerinin grubumuzun toplam karı içindeki payı 2009 3. çeyrek bilanço verilerine göre yüzde 6,1'i bulmuştur” diye konuştu.

Banka sigortacılığında şubeleriyle yakaladıkları başarıyı “Deniz” markası ile satacakları emeklilik planları ile perçinleyip, bireysel emeklilik sektöründe de önemli bir yer edineceklerini belirten Ateş, “DenizBank Finansal Hizmetler Grubu'nun yaratacağı sinerji ile kartopu büyüklüğünde başlayacak ve çığ gibi büyüyecek emeklilik branşı karlılığımız, grubumuza önemli bir artı değer katacaktır” dedi.

Emeklilik pazarında çok iddialıyız

Deniz Emeklilik ve Hayat A.Ş. Genel Müdürü Deniz Yurtseven de, hızlı ve istikrarlı bir büyümeye imza attıklarını belirterek, emeklilik pazarında çok iddialı olduklarını söyledi.

Yurtseven, “Kurum olarak geçen yıl 55,8 milyon liralık toplam prim üretimine imza attık. Geçtiğimiz yıl poliçe adedimiz ise 661 bin oldu. Ortaya koyduğumuz performans, emeklilik tarafında yakalayacağımız başarının ipuçlarını ortaya koyuyor” şeklinde konuştu.

Verilen bilgiye göre, yapılan “hoş geldin” kampanyası ile DenizEmeklilik'ten “Damla” ya da “Deniz Plan” alanlar, katkı paylarını DenizBonus ile ödediği takdirde ilk katkı payı kadar bonus kazanacak. “Deniz Plan” satın alanlar ayrıca “Kurtaran İşsizlik Sigortası” adı altında ücretsiz işsizlik teminatına da sahip olacak.

DenizEmeklilik; “Damla Plan”, “Deniz Plan” ve “Gruba Bağlı Deniz Emeklilik Planı” adı altında 3 farklı emeklilik planı satacak.