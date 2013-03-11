Denizbank, Citi'nin Türkiye birimine talip

Denizbank, Citigroup'un Türkiye'deki bireysel bankacılık bölümünün satın alınması için görüşmeleri sürdürüyor.
Citigroup Türkiye'deki bireysel bankacılık bölümünü satacağını Aralık ayında açıklamıştı.
Reuters'ta Cuma günü yer alan haberde, Citi Türkiye'nin bireysel biriminin satışı için Rus Sberbank'ın Türkiye'deki iştiraki Denizbank ile münhasıran görüşmelere başladığı belirtilmişti.
Türkiye'de ilk şubesini 1981 yılında açan Citi'nin ülkede 2 binden fazla çalışanı bulunuyor. Perakende bankacılığa 1996 yılında başlayan banka, 2006 yılında Akbank'ın yüzde 20 hissesini aldı, ancak söz konusu hisselerin yarısını geçen sene Mayıs ayında sattı.